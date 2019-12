Il Napoli già conosce tutte le possibili rivali europee: 4 big, una sorpresa e l'avversario dei sogni

Il salotto buono d'Europa è quasi completo. Dopo la prima serata di Champions League e in attesa della seconda in programma per domani sera, il Napoli già conosce tutte le possibili avversarie degli ottavi di finale. Questo perché i gironi in campo domani sono già decisi per quel che concerne il primo posto (e quindi le squadre che il Napoli, secondo nel proprio gruppo, può pescare dall'urna). In totale sono sei le diverse alternative per gli azzurri, ovviamente su otto qualificate: il Liverpool e la Juventus infatti non potranno essere accoppiate con i partenopei poiché una appartenente allo stesso girone e l'altra alla stesso Paese di provenienza.

BIG E SORPRESE - E allora quali sono i sodalizi che il Napoli potrà affrontare il prossimo febbraio? Barcellona, Manchester City e PSG sono le tre big d'Europa, le più temibili, i team costruiti per vincerla questa Champions League. E, di sicuro, gli avversari che Aurelio De Laurentiis e il suo club vorrebbero certamente evitare. Con loro, leggermente più sotto, un'altra super-potenza europea: il Bayern Monaco, un po' più in difficoltà quest'anno e reduce da un recente cambio d'allenatore. Nell'urna di prima fascia, poi, c'è il Red Bull Lipsia, una delle più belle sorprese di quest'annata, secondo in Bundesliga e primo nel girone (comunque non di ferro), pronto ad affermarsi con una delle più solide realtà d'Europa. L'avversario dei sogni per il Napoli, invece, sarebbe certamente il Valencia: battendo l'Ajax, non solo s'è qualificato ma anche da primo del gruppo, facendo meglio anche del Chelsea. Ma tra tutte, di certo, è l'organico dal livello inferiore. E ora non c'è che attendere lunedì: a Nyon si conoscerà quale futuro in Europa attende il Napoli.

