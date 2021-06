Il Napoli guarda ancora in Olanda: quattro nomi nel mirino, Koopmeiners il profilo preferito

Da tempo il Napoli guarda con interesse al mercato olandese. Basti pensare a Dries Mertens, Arkadiusz Milik, Hirving Lozano, prelevati tutti dall'Eredivisie. E, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, questa tendenza viene confermata anche quest'estate. Il club azzurro ha gli occhi rivolti ancora verso i Paesi Bassi ed è lì che ha individuato i possibili rinforzi per la prossima stagione.

I NOMI - Il profilo che spicca su tutti gli altri è quello di Teun Koopmeiners, nazionale olandese dell'AZ, centrocampista col vizietto del gol e dotato di forte personalità, che nel 4-2-3-1 di Spalletti potrebbe giocare nella coppia di mediani. L'alternativa sarebbe Zian Flemming del Fortuna Sittard, autore di 12 gol nell'ultima stagione. E poi la difesa. Per la fascia stuzzica il nome di Gabriel Gudmundsson, in scadenza 2022 con il Groningen. Per il centro, invece, da tempo si segue Marcos Senesi, forte difensore del Feyenoord.