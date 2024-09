Il nome che non sarà mai più pronunciato dopo la partita di McTominay a Torino

“Dopodiché credo che non ne sentirete più parlare”. Sì, i più attenti avranno riconosciuto la citazione tratta da ‘I soliti sospetti. E cos’è il calciomercato se non un grande film, con una sceneggiatura che può cambiare in corso d’opera? Per settimane a Napoli c’è stato un nome, che rimbalzava tra radio, televisioni, giornali e siti: Marco Brescianini.

Doveva essere lui, dopo la bella stagione al Frosinone, l’acquisto per rinforzare il centrocampo del Napoli. Un giovane di prospettiva, con buone capacità di inserimento e dinamismo. Era fatta, tante volte, fino alla volta finale in cui sembrava più fatta delle altre: le visite mediche. Praticamente ufficiale.

Ma, come dicevamo, il calciomercato è una sceneggiatura che può cambiare anche in corsa. Lo scrivemmo, all’indomani del clamoroso passaggio all’Atalanta di Brescianini, che il Napoli aveva la possibilità di trasformare una figuraccia epica in un affare colossale. E così è accaduto, con Scott McTominay, che in pochi minuti in campo aveva già conquistato i cuori di tutti. Di Brescianini è rimasto solo uno spiffero, “Dopodiché credo che non ne sentirete più parlare”