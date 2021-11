Il nuovo brivido pensando alla gara col Verona

Per mesi i tifosi hanno chiesto spiegazioni sulla gara pareggiata col Verona e valsa il mancato accesso ai gironi di Champions League. Il Napoli non va oltre l'1-1 e la Juve vola in Champions. Oggi la squadra di Spalletti è prima e sogna lo scudetto. Eppure c'è un brivido alla vigilia della sfida contro il Verona che non è più di Juric ma di Tudor ma fa ugualmente paura. L'emergenza difesa prova più di una preoccupazione. Domenica mancherà lo squalificato Koulibaly e non ci sarà neppure l'infortunato Manolas. Toccherà a Rrahmani-Juan Jesus, coppia insolita, per una partita speciale. Da vincere a tutti i costi per la classifica e per scacciare definitivamente i fantasmi del passato.