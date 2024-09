Il nuovo Kvara con Conte: sempre più trequartista nel cuore del gioco

Il processo è in atto e sta cominciando a raccontare soprattutto un aspetto: la crescita dell’uomo che sta dietro il giocatore. Che lo completa.

Kvarevolution, un po’ rivoluzione e un po’ evoluzione: da quando è arrivato il signor Antonio è cambiato tutto ed è cambiato anche Kvara. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si racconta del nuovo modo di giocare nel Napoli di Conte da parte dell'attaccante georgiano: "O quantomeno sta cambiando, sta sbocciando definitivamente, il processo è in atto e sta cominciando a raccontare soprattutto un aspetto: la crescita dell’uomo che sta dietro il giocatore. Che lo completa.

E d’accordo, è vero, dopo il crollo di Verona è partito per Tbilisi un calciatore ed è tornato in Italia un padre, ma non può essere soltanto questo: la nascita di suo figlio Damiane gli ha cambiato la vita, è palese, ma la mutazione genetica da esterno tutto istinto e giochetti - a volte troppi - a trequartista non più incatenato alla fascia sinistra e anche capace di rincorrere un avversario fino alla propria area, era venuta fuori già nelle amichevoli di Castel di Sangro".