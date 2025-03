Il paradosso delle ultime 14 giornate che ha inciso sulla classifica

Oggi alle 07:38

Questa la riflessione proposta stamane dal Corriere dello Sport in edicola sul rendimento del Napoli

Paradossalmente? È migliorato l’attacco ed è peggiorata la difesa. Questa la riflessione proposta stamane dal Corriere dello Sport in edicola sul rendimento del Napoli: "La fase difensiva: nelle prime quindici, il Napoli ha viaggiato alla media di 0,66 gol subiti a partita, mentre nelle successive quattordici è salito a 0,93. Cioè quasi una rete a partita. Tra l’altro, è nettamente peggiorato il trend delle giornate concluse con la porta blindata: a Venezia, prima della sosta, lo 0-0 ha riproposto un clean sheet dopo un’attesa lunga otto gare.

E ciò significa che nel girone di ritorno il Napoli è riuscito a non subire soltanto due volte in dieci giornate: all’andata, prendendo come riferimento le prime dieci, i clean sheet erano stati sette. Più della metà dei tredici complessivi. L’analisi, insomma, certifica innanzitutto il principio di fondo che è sempre l’equilibrio a fare la differenza".