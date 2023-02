Il paragone del CdS - Napoli impressionante in Europa come il Milan di Sacchi

Sceglie queste parole il Corriere dello Sport oggi in edicola per iniziare il racconto dell'impresa europea del Napoli a Francoforte

Così si gioca in Paradiso : prima della squadra di Spalletti solo il Milan di Sacchi aveva dato in Europa la stessa impressione di forza. Sceglie queste parole il Corriere dello Sport oggi in edicola per iniziare il racconto dell'impresa europea del Napoli a Francoforte.

"Il bello del calcio è in una notte che sa di Napoli, in uno show che esporta il made in Italy in Germania, in uno 0-2 che rinchiude un fascino accecante, in una partita che segna il confine tra mondi distanti, apparentemente inavvicinabili. Il football 3.0 è un poster incantevole in cui c’è intelligenza, la bontà di piedi fatati, la sontuosa interpretazione d’un Napoli che domina, stravince, ne segna due - e in che modo, con Osimhen e Di Lorenzo - sbaglia un rigore, offre all’Eintracht novecento secondi d’illusione e poi ritrascina il calcio italiano al Milan di Sarri, a quella struggente manifestazione di superiorità che ha segnato un’epoca e che adesso lascia sognare se ne possa aprire un’altra".