Il paragone più bello da poter fare con Lobotka

Lo hanno accostato a Pizarro e Spalletti lo ha elogiato associandolo a Jorginho, ma Lobotka è Lobotka, ha caratteristiche uniche, e il paragone più bello da poter fare, oggi, è quello col centrocampista che il Napoli prelevò fiero nel 2020 dal Celta Vigo. Giuntoli, che lo seguiva da tempo, che lo aveva immaginato a Napoli subito dopo Jorginho, era rimasto colpito dalle qualità del mediano slovacco, elogiato anche da Hamsik, uno dei migliori calciatori del suo paese.

Lo aveva strappato al club spagnolo per una ventina di milioni, sembrò prima un affare (allora) e poi un clamoroso errore (fino a pochi mesi fa), oggi quell'investimento reclama giustizia, è stata una intuizione vincente, merito di un allenatore, Spalletti, capace di inserire Lobo nel contesto tattico giusto. Lobotka non sfigura davanti alla difesa, con la Samp ha disputato un'altra partita perfetta, è stato definito "straordinario" come quello che illuminava il centrocampo del Celta Vigo. S'è perso a Napoli, per colpa di qualcun altro, e ora ha saputo ritrovarsi. Distante da tutti i paragoni scomodi ma mai così vicino a se stesso. La copia autentica.