Il premio che certifica una volta in più la grande bugia su Spalletti

"Le squadre di Spalletti crollano da gennaio in avanti" . Quante volte l'avete sentito e letto, anche da voci e penne autorevoli? Al punto che, dopo il Mondiale, prima della ripresa del campionato, anche diversi tifosi avevano questo timore. Che il Napoli straordinario della prima parte di stagione potesse sciogliersi così, come neve al sole, con l'avvento dell'anno nuovo? Che quella macchina da guerra che domina la Serie A dal mese di agosto potesse dissolversi nel girone di ritorno? E per quale motivo poi?

Qualche precedente

Bastava affidarsi anche solo alla storia per capire che non sarebbe stato così. Quando Spalletti era alla Roma, sia nella prima che nella seconda esperienza in giallorosso, ha totalizzato più punti nel girone di ritorno che nel girone d'andata. Nel 2016/17, addirittura, con i capitolini battagliò quasi fino alla fine per lo Scudetto grazie ai 46 punti su 87 ottenuti nel girone di ritorno. L'unico calo nella seconda parte d'annata arriva all'Inter, nel 2017/18, complici anche diversi problemi, tra situazione societaria e querelle Icardi, eppure anche in quel caso riuscì a raggiungere l'obiettivo stagionale della Champions League.

Un'altra dimostrazione

Insomma, il crollo nell'anno nuovo è la più grande bugia raccontata su Spalletti. Perché poi è arrivato gennaio e il Napoli ha vinto quattro partite su cinque in campionato, totalizzando 12 punti su 15: uno in più dell'Atalanta, due in più di Roma e Inter, addirittura cinque e sette in più di Juventus e Milan. Numeri che hanno permesso all'allenatore di Certaldo di vincere la seconda volta in stagione il premio di allenatore del mese per la Lega Serie A. Proprio per il mese di gennaio. Adesso, chissà, vi diranno che il crollo arriverà a febbraio. Speriamolo, quasi quasi. Se i risultati sono questi...