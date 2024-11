Il primato in classifica e quel dato che resta il peggiore tra le 'sei sorelle':

Il Corriere dello Sport scrive così sull'attaccante belga, che domenica al Maradona troverà la squadra con cui ha giocato nella scorsa stagione

Romelu Lukaku ritrova ancora il suo passato: dopo l'Inter, c'è la sfida alla Roma. Il Corriere dello Sport scrive così sull'attaccante belga, che domenica al Maradona troverà la squadra con cui ha giocato nella scorsa stagione: "In fatto di gol, al momento, è a secco da due giornate: sinistro flash al Milan in una notte cruciale per le ambizioni della squadra e poi silenzio con Atalanta e Inter.

Risparmiata la prima ex, sì, ma ora arriva la seconda: e in carriera, Lukaku, ha già segnato tre volte alla Roma in cinque incroci con l’Inter. Due con Conte e una con Inzaghi. Questa volta, tra l’altro, la storia è delicata sul serio: la classifica è cortissima, ci sono sei squadre in due punti e il Napoli comanda il gruppo con un solo passo di vantaggio su Dea, Lazio, Inter e Fiorentina. Insomma: una vittoria serve tremendamente come anche una scossa all’attacco, il peggiore delle sei sorelle con 19 reti, e Rom è il centravanti principe".