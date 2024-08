Il Psg ha l'accordo con Calenda, ma fa l'offeso con ADL: il motivo

Il Paris Saint-Germain è sempre interessato a Victor Osimhen nonostante il silenzio strategico di questi giorni. Ha un accordo con l'agente del giocatore Roberto Calenda sul fronte contratto, ma l'intenzione fatta pervenire al Napoli è di non superare i 90 milioni di euro per il cartellino. Il Psg vuole uno sconto, uno sconto importante rispetto ai parametri e alle idee di Adl: il presidente non vuole cedere il suo gioiello, un centravanti da podio, per una cifra troppo lontana dai 130 milioni della clausola rescissoria. Tra l'altro, la storia di Kvara ha anche creato un po' di tensione. Lo scrive il Corriere dello Sport.