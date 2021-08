Il sacrificabile inatteso

Il mercato di oggi impone di non avere dogmi inviolabili. C’è la necessità di valutare caso per caso, sfruttare l’occasione giusta per ottimizzare magari un addio che non avevi messo in preventivo.

La voglia di tornare in Grecia di Kostas Manolas non è novità delle ultime settimane, un sentimento latente ma sempre presente nella volontà del centrale classe ’91. Un desiderio che, se dovessero incardinarsi le giuste circostante, potrebbe diventare realtà.

Lo stipendio da 4,2 dell’ex Roma, che pesa e non poco sul monte ingaggi del club, rappresenta uno degli argomenti più validi alla tesi di un sacrificio inatteso nel reparto difensivo. Cedere Manolas potrebbe rappresentare la strada per tenersi stretto Kalidou Koulibaly. Come sempre, però, a decidere certe dinamiche saranno le offerte che arriveranno in sede…