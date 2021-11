Il vero motivo per cui Spalletti ha rinunciato a Fabian, Insigne e Osimhen

Osimhen, Insigne e Fabian saltano la trasferta di Varsavia. Per quale motivo? Perché Spalletti rinuncia a loro in un match così importante in chiave qualificazione? La spiegazione arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: "Niente paura e più che altro prevenzione: il freddo e lo stress di una trasferta non vanno certo a braccetto con i rispettivi problemini muscolari, soprattutto perché il piano del signor Luciano è recuperarli in blocco per la partita di domenica con il Verona. Oggi, dunque, toccherà a Demme, Elmas e Petagna. E poi a Meret, alla terza di fila da portiere di coppa".