Il vice Stellini a Dazn: "Inimmaginabile a inizio anno fare 44 punti in un girone, continuiamo così!"

Christian Stellini, viceallenatore del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 sulla Fiorentina: "Non so se sia segno di un cambio ma è un segno importante che dimostra che i nostri ragazzi stanno lavorando bene. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, abbiamo fatto 44 punti e non era immaginabile a inizio anno. Ci auguriamo di continuare a lavorare in questo modo".

Perché Conte non è venuto a parlare? "Siamo molto felici per la vittoria però oggi abbiamo ricevuto un brutto colpo, perché abbiamo perso una persona molto vicina al Napoli. Un bambino che era malato e al quale abbiamo cercato di regalare momenti di gioia e che ci dato tanto forza. Il mister non se l'è sentita di venire a parlare. Noi mandiamo un messaggio di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono".