Immobile, eppur si muove

‘Eppur si muove’ esclamava Galileo osservando la terra dinanzi ai suoi occhi a dispetto di chi la ripeteva Immobile. Scritto volontariamente in maiuscolo, perché qui non si parla di eliocentrismo ma semplicemente di calciomercato. Follie, che diventano idee, sognare di ricongiungersi con la terra Natale dopo essersi sempre respinti.

“Il Napoli in questo momento se potesse fare una follia di mercato la farebbe solo per Ciro Immobile” ha dichiarato Gianluca Di Marzio, uno che non parla mai a caso e che nelle sue parole mette sempre il fondamento di notizie raccattate da fonti dirette. Eccolo, dunque, il sogno di mercato estivo del Napoli. Il capocannoniere che andava a caccia del record di Higuain prima dello stop forzato, l’attaccante capace di trascinare la Lazio in piena lotta scudetto.

Numeri impressionanti: 27 reti in 26 gare, condite da 7 assist ed una continuità di rendimento disarmante per il classe ’90 nativo di Torre Annunziata. Prima dello sbarco alla Lazio, il Napoli ci aveva fatto qualche pensierino prima che poi tutto saltasse. "Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c'è dubbio, tant'è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro è poi andato alla Lazio” aveva svelato lo stesso agente dell’attaccante della Lazio nelle scorse settimane. Insomma, quando nel calciomercato inizia a circolare una voce, che diventa insistente, la sensazione è che qualcosa ci sia. Niente di sostanzioso, al momento, ma una suggestione. Come guardare il cielo e pensare che ci sia Immobile, che eppur si muove, dentro ad una stella cadente come desiderio da esprimere per il prossimo mercato.