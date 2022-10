In un Maradona sold out Spalletti può fare meglio di Ancelotti: nel mirino un record del Real Madrid

Sarà quasi sold out il Maradona, oltre 50 mila spettatori, e con una cornice di pubblico così bella per il Napoli sarebbe ancora più bello vincere ancora.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà quasi sold out il Maradona, oltre 50 mila spettatori, e con una cornice di pubblico così bella per il Napoli sarebbe ancora più bello vincere ancora. Per la decima volta di fila, battendo anche il Bologna dello spauracchio Thiago Motta, finora imbattuto nell'impianto di Fuorigrotta. Luciano Spalletti ha una motivazione in più, c'è un record nel mirino. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"Questo Napoli può fare ancora meglio del Real Madrid, confermando la propria dimensione internazionale. Oggi in un Maradona sempre più entusiasta - attesi in 50 mila - la Banda Spalletti può conquistare la decima vittoria consecutiva. In Europa nemmeno i campioni del Real di Carlo Ancelotti ci sono riusciti, fermandosi a nove dopo Supercoppa Europea, campionato e Champions di fila, prima di frenare con l’Osasuna. Ma fra il Napoli e questo ennesimo record c’è davanti un Bologna ostico, non foss’altro per un certo Thiago Motta che siete su quella panchina".