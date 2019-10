Incredibile, Gazzetta: "Isteria generale al San Paolo, ma il Napoli non ha vinto per sue ingenuità"

"Llorente e Kjaer si avventano su un cross. Lo spagnolo mette un gomito in faccia al danese nel tentativo di guadagnare posizione, il danese perde di vista la palla, si aggrappa, finiscono a terra". Comincia così il racconto de La Gazzetta dello Sport sull'episodio di ieri. Per il quotidiano, dunque, non è netto il rigore: "Il Napoli, e tutta Napoli, chiedono il rigore. Si scatena il finimondo. Proteste, le panchine in campo. Espulsi Ancelotti e un dirigente, ammonito Insigne che sbraita. Koulibaly si rifiuta di riprendere il gioco. Manca solo un emiro del Kuwait come nell’82. Giacomelli osserva in balia dell’isteria generale. Finisce 2-2 in un San Paolo livido. Il Napoli ha giocato un’ottima partita. Ha fatto meglio e di più. Avrebbe meritato i 3 punti. Ma se ha fallito l’aggancio ai bergamaschi, non è stato per colpa di Giacomelli, ma per le sue ingenuità".