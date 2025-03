Incubo 12.30, orario indigesto per il Napoli: già due ko e una sola vittoria nelle ultime 6

Tanti i giocatori ed allenatori che non amano giocare alle 12.30, cambiando totalmente le abitudini che portano alla partita. In casa Napoli l'ultimo a confermarlo è stato pubblicamente Giovanni Simeone, ma è opinione abbastanza diffusa. E non a caso Antonio Conte nell'avvicinamento alla partita col Venezia, come accaduto precedentemente, ha provato ad abituare la squadra a questa fascia oraria.

I precedenti del Napoli alle 12.30 però sono piuttosto negativi. In questa stagione la vittoria sofferta di Empoli, dopo una delle prove più brutte dell'anno, ma anche il ko in casa con l'Atalanta con un bruttissimo approccio e l'ultimo ko di Como con lo svarione di Rrahmani ed un secondo tempo inspiegabile. Se allarghiamo il range: il Napoli ha perso quattro delle ultime sei gare disputate alle 12:30 in campionato (con una sola vittoria ed un pareggio).