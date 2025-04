Infortuni Buongiorno e Spinazzola: c'è la notizia in vista di Napoli-Empoli

Aggiornamento infortuni sull’edizione odierna del quotidiano Repubblica in vista della gara contro l’Empoli in programma lunedì sera allo stadio Maradona. Una partita nella quale mancheranno sicuramente sia Anguissa che Di Lorenzo, entrambi ammoniti e diffidati col Bologna e dunque squalificati per il prossimo turno.

Secondo il quotidiano, "sono da valutare le posizioni di Spinazzola e Buongiorno. Entrambi ieri si sono sottoposti a terapie e le speranze di riaverli presto in gruppo sono concrete, anche se serve prudenza". Entrambi hanno saltato la partita di lunedì al Dall'Ara. Spinazzola non c'era neppure col Milan.