Infortunio Buongiorno: Conte ha due soluzioni, ne spunta una a sorpresa

La domanda ricorrente ora è una sola dopo l'infortunio di Buongiorno che resterà fermo per oltre un mese: chi al suo posto sabato contro il Genoa? Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, le ipotesi sono al momento due.

"In attesa del mercato le ipotesi sono due, non si scappa. La prima: lanciare uno tra Rafa Marin (destro che in Spagna ha giocato anche da marcatore sinistro) e Juan Jesus (mancino naturale in odore di cessione), i due difensori centrali di ruolo a disposizione che hanno giocato in Coppa Italia e che con la Lazio sono naufragati mostrando enormi limiti. La seconda: dirottare Olivera al centro, così come gioca con la Celeste".