Infortunio De Bruyne, Gazzetta: "Rischia (almeno) tre mesi di stop, ma se dovesse operarsi..."

Per Kevin De Bruyne potrebbe trattarsi di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Se così fosse, spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista sarebbe costretto ad un lungo stop: "Perché se fosse interessata davvero quella zona e magari quella stessa cicatrice, il rischio di un nuovo intervento diventerebbe praticamente certezza. E costringerebbe Kevin a un lunghissimo stop. Insomma, si aspettano gli esami e i risultati, ma è forte la sensazione che per De Bruyne il 2025 possa essere già finito.

Dopo l’operazione del 2023, Kevin rimase fuori per le prime 30 partite della stagione, tra City e nazionale. E nella scorsa stagione si era fermato altri 44 giorni, perdendo altre 12 sfide. Gli occhi lucidi, l’uscita in spalla aiutato dai sanitari del Napoli, la barella prima e le stampelle poi, sono indizi che portano tutti in un’unica direzione, che è quella di un lungo stop. Almeno due o tre mesi, se non dovesse essere necessario un nuovo intervento. Altrimenti chissà" sottolinea la rosea.