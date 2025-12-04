Milinkovic-Savic dominante, voti altissimi: "Segna e para il rigore, che sassata!"
Milinkovic-Savic, come a Roma, si ripete ed è di nuovo protagonista con il rigore trasformato, il settimo della serie interminabile, ma anche con il penalty parato a Luvumbo che poi varrà la qualificazione grazie al gol di Buongiorno. Voti alti per lui in pagella.
Voto 7 per La Gazzetta dello Sport
"Eroe dei due mondi, nel senso che si cimenta anche dal dischetto e con una sassata fulmina Caprile. Ne para uno su 10, ma basta per i quarti".
Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Spettatore fino all’1-1: infilzato al primo tiro, totalmente incolpevole. Poi, i rigori: segna il suo e para l’ultimo a Luvumbo".
Voto 7,5 per Tuttonapoli
"Poco impegnato per un’ora di gioco, poi il Cagliari fa i cambi e si fa più pericoloso. Non può nulla su Esposito. Nella lotteria dei rigori tira una sassata e ipnotizza Luvumbo".
