Scacco al mercato, Cds: "Napoli può avere limitazioni a gennaio, i motivi"

Scacco al mercato: è questo il titolo di un articolo molto dettagliato del 'Corriere dello Sport' relativo al mercato di gennaio con diversi club, Napoli compreso, che potrebbero essere condizionati dalle operazioni in entrata che hanno in mente. I dettagli in questo estratto: "Almeno 6 o 7 squadre del campionato potrebbero non essere in regola con il CLA, fissato allo 0,8. La Lazio e il Napoli in primis, per ragioni molto diverse: da una parte la riduzione dei ricavi, dall’altra l’aumento della spesa per i cartellini e gli ammortamenti. Anche alcune medio-piccole sono esposte.

Le società hanno consegnato entro il 1° dicembre la documentazione alla nuova commissione voluta dai ministri Abodi e Giorgetti e presieduta da Atelli; la struttura che ha mandato in pensione la Covisoc si occuperà di spulciare i conti e fare la lista dei promossi e dei rimandati. Entro la metà di dicembre il responso: chi ha i parametri fuori misura riceverà il cosiddetto blocco “soft”, cioè quello che permette di fare comunque delle operazioni ma chiudendo la sessione a saldo zero".