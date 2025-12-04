Cds esalta Conte: "Che svolta con quell'idea vincente nata a Torino"

"Al di là di chi gioca, il nuovo 3-4-2-1 interpretato con pressione uomo a uomo a tutto campo dà una grande solidità difensiva. E nello stesso tempo offre agli uomini d’attacco un sostegno costante ed efficace, sfruttando ampiezza e qualità degli esterni. Nonostante l’idea sia nata probabilmente nella settimana in cui Conte ha staccato la spina per recuperare energie, anche la rosa sembra costruita ad hoc per assorbire il cambiamento".

Il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione col suo editoriale post Coppa Italia elogia Conte e sottolinea come la svolta tattica nata durante la sosta abbia sortito gli effetti sperati regalando al Napoli un futuro diverso. "Quell’idea nata nella sua casa di Torino rischia di non essere solo una soluzione passeggera. Di questo passo diventerà la nuova linea guida del Napoli. Anche ieri contro il Cagliari l’impronta del nuovo 3-4-2-1 si è vista nonostante gli otto cambi. L’interpretazione di chi gioca meno è stata impeccabile almeno per un tempo, fino a quando Pisacane non ha deciso di dare più verve al Cagliari con l’inserimento di diversi titolari".