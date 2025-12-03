Conte a Mediaset: "Buona gara, preso gol fortuito. Non si andava ai quarti da 5 anni. Su Lucca..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Cagliari: "È stata veramente lunga. Chi è andato sul dischetto è stato bravo, sia i nostri che quelli del Cagliari. Il fatto che si sia prolungata dimostra la bravura e anche la freddezza, in quei momenti devi avere personalità e freddezza per tirare. Secondo me i ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo preso questo gol in maniera molto fortuita su un rimpallo con McTominay e hanno pareggiato praticamente con la porta spalancata. Per il resto è stata una partita in cui abbiamo visto dall’inizio dei ragazzi promettenti come Vergara e Ambrosino, qualcun altro non giocava da tanto, aver rivisto in campo Spinazzola è stato molto importante. Noi sappiamo che da qui fino a gennaio ci sarà da fare necessità virtù e tutto quello che arriva lo dobbiamo prendere con grande entusiasmo”.

Si aspettava la personalità di Milinkovic-Savic rigorista? “Se l’abbiamo inserito come settimo rigorista è perché conoscevamo le sue qualità da rigorista, è stato molto bravo. Lui è uno che anche quest’anno ha parato tanti rigori, sono stati bravi quelli del Cagliari. Alla fine è riuscito a parare il rigore decisivo e abbiamo passato il turno”.

Quando il Napoli cala un po’ di intensità ci può scappare l’errore: “Sicuramente i bassi ritmi non ci appartengono, anche quando giochiamo a ritmi bassi diventiamo più prevedibili tra virgolette. Noi dobbiamo portare sempre un’alta intensità. È inevitabile che tanti ragazzi venivano da una partita giocata da tanto tempo, quindi è inevitabile che qualcuno dal punto di vista fisico poteva calare. Abbiamo cercato di equilibrare la situazione con le sostituzioni e abbiamo avuto le occasioni per fare gol. Poi non ci siamo riusciti e siamo dovuti passare ai rigori. Non succedeva da cinque anni di passare ai quarti, ci prendiamo quello di buono perché i ragazzi hanno fatto bene, niente da dire”.

Il gol di Lucca può sbloccarlo? Poi domenica arriva la Juventus: “È una partita con tre punti in palio, sappiamo di affrontare una grande squadra, io la conosco benissimo la storia della Juventus e ho grandissimo rispetto. Poi in campo ognuno cercherà di portare i punti dalla propria parte. Lucca ha fatto gol, si è impegnato e sicuramente può continuare a migliorare”.