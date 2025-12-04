Tuttonapoli Quello che abbiamo letto su Lucca e la reazione del Maradona non ci sorprende

Un gol e qualche errore, l'uscita e qualche fischio. Notte particolare quella di ieri per Lorenzo Lucca. Che non segnava dal 22 settembre e ha ritrovato il gol di testa in Coppa Italia contro il Cagliari. Però l'ex attaccante dell'Udinese è stato anche protagonista di una prova complessa con diversi errori, sottolineati questa mattina dalle pagelle, e soprattutto della goffa palla persa al limite dell'area da cui è nato il pari di Esposito. Conte lo ha tolto subito dopo e dalle tribune diversi fischi per lui che hanno coperto anche i tanti applausi dal resto dello stadio.

I quotidiani questa mattina scrivono quello che tutti hanno pensato, o quasi: non sono i fischi la soluzione e non è questo il modo corretto di supportare un giocatore che comunque sta provando a farsi spazio in un'annata per lui da salto di categoria notevole, dall'Udinese al Napoli, con Hojlund e presto Lukaku a chiudergli lo spazio, con le nuove indicazioni tattiche di Conte, con pressioni diverse, compagni nuovi, altre ambizioni.

Insomma, tante difficoltà per Lucca che ha segnato appena due gol giocando comunque molto poco. Avrà tempo e modo per rifarsi, c'è sempre un rosso in Champions da dover definitivamente riscattare e starà a Conte guidarlo ed educarlo in campo per fare sempre la scelta migliore sfruttando la sua fisicità in modo sapiente.