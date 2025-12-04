Cagliari, Luvumbo si scusa per il rigore sbagliato: "Famiglia rossoblù, mi dispiace molto"
Zito Luvumbo si è fatto parare da Milinkovic-Savic il decimo rigore dell'ottavo di finale contro il Napoli, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi ai quarti di Coppa Italia. Al termine del match perso 10-9 al Maradona, l'ala rossoblù ha voluto chiedere scusa ai tifosi sardi per il calcio di rigore fallito in una 'storia' Instagram:
"Famiglia rossoblù, mi dispiace molto. Mi è dispiaciuto non aver potuto dare il mio contributo al meglio, ma sono molto contento dell'atteggiamento di tutta la squadra. Forza Cagliari sempre".
