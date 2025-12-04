Lucca segna, ma convince a metà: "Un po' egoista, ma vivo. Fischi ingenerosi"
Gol di testa ma anche errori e il pallone perso su cui nasce il pari del Cagliari. Serata particolare quella di ieri per Lorenzo Lucca con i quotidiani uniti questa mattina sul giudizio della sua prova che comunque è stata valutata positivamente. Ecco i voti.
Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport
"Trova il gol, non il feeling con il popolo napoletano. Fischi e applausi quando esce. Un po' egoista, ma molto vivo".
Voto 6,5 per il Corriere dello Sport
"Rompe il digiuno dopo 13 partite e 1.206 minuti: fine dell’incantesimo, può ripartire. Segnale di presenza importante. Ingenerosi i fischi mescolati agli applausi quando esce".
Voto 6,5 per Tuttonapoli
"Una grande occasione per lui dal 1’. Una buona progressione al 17’, ma calcia male. Si riscatta sul bel cross di Vergara, che infila di testa in porta. Esce tra abbondanti fischi, probabilmente per la palla persa sull’inizio azione dell’1-1. Onestamente, eccessivi".
