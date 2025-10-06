Ufficiale Infortunio Milinkovic-Savic, niente nazionale per il serbo: diagnosi e tempi di recupero

Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato il ritiro della nazionale serba a causa di un infortunio. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha deciso di rimandarlo a Castel Volturno, dove l'estremo difensore azzurro inizierà le cure. Non sarà dunque disponibile per le sfide contro Albania e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

La prima diagnosi parla di un problema alla schiena che ha costretto il giocatore ad alzare bandiera bianca. Fortunatamente, le condizioni non destano grande preoccupazione. Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione serba che svela i tempi di recupero: "Vanja Milinkovic sarà assente: Savic, che soffre di mal di schiena, ha giocato contro il Genoa sotto iniezioni, e il Napoli ha informato per iscritto la FSS che avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero".