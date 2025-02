Infortunio Neres, la previsione sui tempi di recupero: salterà almeno 2 partite

Il Napoli perde David Neres per le prossime partite. Durante la gara di campionato pareggiata contro l'Udinese, l'esterno ha accusato un risentimento muscolare. Oggi il brasiliano ha svolto gli esami strumentali del caso ed è arrivata la diagnosi: lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra.

Questo il comunicato della SSC Napoli: "Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.

Quali saranno i tempi di recupero? Il club azzurro non ha specificato il grado della lesione, ma l’ex Benfica e Ajax dovrebbe restare fermo ai box per 15/20 giorni. Dunque, salterà sicuramente le partite con Lazio e Como e proverà a rientrare in tempo utile per la sfida scudetto con l'Inter.