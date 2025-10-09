Infortunio Rrahmani, rientro più lontano: rischia di saltare anche l'Inter

Non sono solo gli ultimi infortuni, di Politano e Lobotka, a destare preoccupazione in casa Napoli. Anche Rrahmani, ko e fuori da tempo, è ancora lontano dal rientro. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "A completare il quadro c’è anche la valutazione di Rrahmani, fermo sin dalla precedente sosta per un problema rimediato con il Kosovo e finora in campo soltanto contro Sassuolo e Cagliari: non ci sarà con Torino e Eindhoven e rischia anche l’Inter".

