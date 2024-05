Ingaggio top e vetrina Champions, il Psg irrompe su Kvara: la contromossa di ADL-Manna

Kvicha Kvaratskhelia ha recuperato e quest'oggi tornerà titolare contro il Bologna. Il dubbio invece è legato alla prossima stagione

Kvicha Kvaratskhelia ha recuperato e quest'oggi tornerà titolare contro il Bologna. Il dubbio invece è legato alla prossima stagione: per De Laurentiis le idee sono chiare nel ritenerlo il protagonista del nuovo Napoli blindandolo con un nuovo contratto, ma c'è da considerare le sirene del Psg. In Francia non hanno dubbi: Luis Enrique ha indicato Kvaratskhelia per sostituire Mbappè e ci sarebbe stato addirittura un incontro tra il suo agente Jugeli ed il club francese per trovare un'intesa.

Secondo Repubblica, però, il Psg dovrà fare i conti con ADL: Kvara ha un contratto comunque fino al 2027 ed il presidente ha fissato eventualmente un'asticella altissima perché ADL e Manna vogliono evitare un altro addio pesante oltre a quello di Osimhen. Il Psg però tra ingaggio top e vetrina Champions tenta il georgiano e non a caso l'intesa per il rinnovo ad oggi non è stata trovata. La soluzione potrebbe essere la stessa trovata per Osimhen, rinnovo con clausola rescissoria valida dal 2025.