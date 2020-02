Insigne leader anche emotivo: dopo la Fiorentina con due mosse ha agito nello spogliatoio

Insigne ha conquistato il Napoli, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che dall’arrivo di Gattuso è il regista offensivo, la luce nella costruzione della manovra. E non è un caso se c'è il suo zampino in 7 dei 10 gol del Napoli del 2020 e dei suoi 8 gol stagionali 4 sono arrivati nelle ultime cinque partite: "Con Ancelotti Lorenzo aveva perso fiducia, le polemiche dopo la sostituzione in Napoli-Arsenal e la tribuna di Genk rappresentano i momenti più difficili. C’è stato poi l’ammutinamento, una vicenda pesante per tutti ma soprattutto per un capitano napoletano, cresciuto nel vivaio e legato anche alla città. Lorenzo non è più solo il leader tecnico, protagonista dell’idea di calcio di Gattuso in cui il Napoli punta a dominare il campo attraverso il palleggio, ma anche quello emotivo. Gattuso ha avuto dialoghi individuali con tutti ma ha individuato in Lorenzo Insigne sin dal primo giorno il punto di riferimento per uscire dalle difficoltà.

Il capitano si è messo a disposizione dell’allenatore non solo in campo, in cui spicca anche per il contributo alla fase di non possesso, ma anche nelle relazioni di spogliatoio. Nel momento più difficile, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Insigne si è assunto la responsabilità prima d’indirizzare la squadra verso il ritiro e poi ha lavorato nei colloqui individuali e di gruppo per portare i compagni a concentrarsi solo sul campo".