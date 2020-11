Insigne show, i quotidiani: "Punizione capolavoro 4 anni dopo, torna Magnifico e ispira tutti"

Non poteva che essere Lorenzo Insigne il migliore in campo contro la Roma. Voto 7.5 per La Gazzetta dello Sport: "Una punizione capolavoro e un assist vincente per Fabian Ruiz. Ma è nell'insieme che convince".

Identico voto, 7.5, per il Corriere dello Sport: "Non segnava su punizione, uno dei colpi di Maradona, da quasi 4 anni. Guarda caso ci è riuscito ieri e poi ha dedicato il gol a Diego. Ispira Fabian-gol, ispira tutti: Lorenzo il magnifico".

Voto 7 per il Corriere della Sera: "Il gol su punizione gli mancava da quattro anni e mezzo. Notte magica per lui".