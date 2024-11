Inter infastidita dalle parole di ADL: la reazione del club nerazzurro

Qual è stata la reazione dell'Inter dopo la presa di posizione netta da parte di De Laurentiis sul Var? Ciò che riteneva di dover dire, Marotta, lo ha espresso martedì, a margine del premio Liedholm.

Almeno nell’immediato, insomma, non ci saranno risposte o prese di posizioni ufficiali, rispetto al nuovo intervento di De Laurentiis, che, peraltro, ha chiamato direttamente in causa il presidente nerazzurro. La scelta di gettare acqua sul fuoco, evitando di portare avanti il botta e risposta, non cancella però il fatto che nelle stanze di viale Liberazione ci sia fastidio per una polemica che continua ad essere alimentata e che, invece, non aveva motivo nemmeno motivo di essere accesa. Lo svela il Corriere dello Sport.