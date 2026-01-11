Ufficiale Inter-Napoli, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e Chivu

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli, posticipo della 20esima giornata di Serie A. Conte deve rinunciare a David Neres, che non recupera dopo la distorsione alla caviglia. Sarà Politano a sostituire il brasiliano in attacco, con l'avanzamento di Di Lorenzo nei quattro di centrocampo e l'inserimento di Beukema in tre di difesa. L'ex Bologna sarà il centrale di destra con Rrahmani al centro e Juan Jesus a sinistra, davanti a Milinkovic-Savic, confermato tra i pali. A centrocampo intoccabile la coppia Lobotka-McTominay con Spinazzola che completa il pacchetto sulla fascia opposta a quella occupata dal capitano azzurro. In attacco oltre a Politano, confermato dal 1' Elmas, che torna sul centro-sinistra con Hojlund centravanti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Esposito. All. Chivu

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas.

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang. All. Conte