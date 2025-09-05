Ufficiale Italia-Estonia, le formazioni: Gattuso sceglie Politano, due del Napoli dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Italia-Estonia, sfida valida per il gruppo I di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gennaro Gattuso conferma un undici decisamente offensivo con Kean e Retegui insieme e Politano e Zaccagni a supporto. Barella e Tonali i due mediani, Calafiori e Bastoni i centrali davanti a capitan Donnarumma. Di Lorenzo e Dimarco i terzini. Di seguito gli undici ufficiali.

ITALIA (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean; Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso. Mancini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1) - Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskiy; Sappinen. A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J.Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets. Commissario tecnico: Jürgen Henn