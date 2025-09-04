McTominay, la Champions e quel dato paradossale da non credere

Scott McTominay, l'idolo dei tifosi, il goleador del Napoli, l'Mvp dell'ultimo campionato, il primo di Serie A, ha segnato appena una rete in Champions League. Strano ma vero. Un dato incredibile e paradossale rispetto alla sua puntualità in zona gol dimostrata già in Premier e poi ben evidente nella sua prima stagione napoletana.

L'unica rete in Champions di McT risale a due anni fa contro il Galatasaray quando ovviamente vestiva la maglia dello United. Lo scozzese ha sempre pagato il poco spazio, motivo principale del suo arrivo al Napoli, della sua scelta di lasciare la Premier per avere una nuova occasione altrove. Napoli gli ha cambiato la vita. Ora gioca sempre, è il leader tecnico del gruppo e potrà finalmente giocare la Champions da protagonista. Inseguendo altri gol che sono simbolo della sua carriera azzurra. Aspettando la musichetta del Maradona: gliene hanno parlato, non vede l'ora di ascoltarla dal vivo.