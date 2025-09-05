Test a Castel Volturno, il Napoli batte l'Avellino 5-3: tripletta per Lucca!

Quest'oggi pomeriggio il Napoli ha sfidato l'Avellino in allenamento congiunto a Castel Volturno. I campioni d'Italia si sono imposti per 5-3 grazie alla tripletta di Lorenzo Lucca e ai gol di Lorenzo Spinazzola e del giovane Cimmaruta. Per i lupi di Biancolino in gol Martin Palumbo, Valerio Crespi e Raffaele Russo, riporta il portale irpino TuttoAvellino.

Buon test per la squadra di Antonio Conte, che ha giocato senza i 14 giocatori impegnati con le loro nazionali per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Proprio per questo motivo alcuni ragazzi del settore giovanile sono stati aggregati alla prima squadra. Anche al mattino gli azzurri erano stati impegnati in allenamento, come riportato dal report ufficiale della SSCNapoli.