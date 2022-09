Italia, oggi i convocati di Mancini: c'è Insigne con due attaccanti azzurri

Come scrive il Corriere dello Sport, le novità dovrebbero essere ridotte: Miretti, Udogie (“saltati” a Giugno), Pobega, Scalvini

Mentre una delegazione del Qatar sarà oggi in visita a Coverciano nel quadro di uno scambio culturale tra federazioni, nel pomeriggio Roberto Mancini renderà nota la lista dei convocati per la finestra settembrina di Nations League (il 23 a Milano contro l’Inghilterra, il 26 a Budapest contro l’Ungheria, match che chiuderà il girone), ultimo obiettivo agonistico azzurro di questo amaro 2022.

Come scrive il Corriere dello Sport, le novità dovrebbero essere ridotte: Miretti, Udogie (“saltati” a Giugno), Pobega, Scalvini, Cancellieri e Gatti, tutti innesti da bilanciare con compagni più strutturati, da Politano a Zaniolo a Raspadori fino a Belotti e Acerbi. Senza contare che gli azzurrabili continuano a scendere in percentuale in serie A, torneo poco incline a valorizzare i suoi under 23. Sul taccuino del ct c’era anche il nome di Lorenzo Insigne.