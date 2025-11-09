Italiano pupillo di ADL, Gazzetta: quando Conte andrà via tornerà in ballo anche lui

Oggi il Napoli è atteso dalla complicata sfida di campionato contro il Bologna. Sarà Antonio Conte contro Vincenzo Italiano, cioè l'attuale allenatore azzurro contro uno dei pallini di Aurelio De Laurentiis, uno che sulla panchina azzurra poteva già sedere negli anni scorsi e che, chissà, potrà sedere lì in futuro. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport:

"Sarà un duello anche basato sulla stanchezza, oltre che sull'intensità, mia sarà anche uno scontro fra due allenatori che dal punto di vista caratteriale si somigliano, lavorando sulla compattezza del gruppo ma anche prendendo decisioni nette senza guardare in faccia a nessuno. Quello di Vincenzo Italiano è un nome spesso accostato al napoli, perché gradito ad Aurelio De Laurentiis già quando il tecnico era alla Fiorentina. E se in futuro Conte e gli azzurri divorzieranno, Italiano tornerà sicuramente in ballo".