Ivan, altro che ‘sacco di patate’

(di Arturo Minervini) - Ivan Rakitic ha 32 anni. Vero. Allo stesso modo è ancora veritiero che sia uno dei centrocampisti più intelligenti dell’ultimo decennio europeo. Calciatore totale ed a tratti totalizzante, che ha si iniziato una fase inevitabilmente discendente della sua carriera ma che, in Italia, potrebbe trovare ancora il modo di fare la differenza.

“Decido io dove andare, non sono un sacco di patate” aveva tuonato nei giorni scorso in merito alle voci di un Barcellona pronto ad offrirlo a destra e a manca in estate. Nel cuore il croato cova il sogno di riabbracciare quella Siviglia che è stata casa sua per 3 stagioni e mezza prima del trasferimento nell’estate del 2014 proprio in blaugrana.

Diverse le voci che parlano di un Napoli sulle tracce del classe ’88, come possibile contropartita della ricorsa del Barcellona a Fabiàn o slegato dal futuro dell’Ex Betis. In questo momento chiacchiere, buttate giù per capire se confrontandosi possano diventare qualcosa di più. Certo, non sarà più un ragazzino, ma altro che sacco di patate…