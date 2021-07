Jorginho decisivo: l'Italia è in finale di Euro 2020! Battuta la Spagna ai rigori

A Wembley l'Italia batte 4-2 la Spagna ai calci di rigore e vola alla finale di Euro 2020. Meglio la Spagna nei primi 45' che però termina 0-0 con un'occasione pericolosa per parte. E' prima la nazionale iberica ad andare vicina al gol al 25': botta di Dani Olmo su imbucata di Oyarzabal e grande risposta di Donnarumma che salva il risultato per l'Italia. Sul finale del tempo è la squadra di Mancini a sfiorare la rete: Insigne riceve sulla sinistra, si accentra e serve Emerson Palmieri, gran tiro del terzino del Chelsea che viene deviato da Azpilicueta e termina sula traversa e poi sul fondo. Nella ripresa al 60' l'Italia passa in vantaggio con un gran contropiede innescato da Insigne e concluso da Chiesa con prende la mira e mette la palla nel sacco sul secondo palo. All'82' la Spagna pareggia con Morata, servito da un ottimo passaggio in profondità di Dani Olmo. Si va ai supplementari dove il punteggio non si sblocca e quindi la prima finalista di Euro 2020 sarà decisa dai calci di rigore. Dal dischetto Locatelli si fa parare il primo panalty, per la Spagna sbagliano Olmo (tiro alto) e Morata che si fa parare il tiro da Donnarumma. Decisivo il rigore finale di Jorginho che regala la finale all'Italia.