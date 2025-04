Juan Jesus, finale di stagione a rischio: c'è attesa per gli esami

Oggi si capiranno le condizioni di Juan Jesus, infortunato contro l'Empoli, che sarà fuori a Monza e poi in base all'esito degli esami potrebbe aver già concluso qui la stagione o quasi. Si era parlato, lunedì sera, di un problema muscolare. Attesa per gli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio. Sabato potrebbe esserci l'esordio dal 1' di Rafa Marin, mai titolare in campionato. Per Buongiorno invece i tempi sono strettissimi. Anguissa-Gilmour può essere una riflessione di formazione col rientro del centrocampista e di Di Lorenzo dopo la squalifica.

Su Juan Jesus e Rafa Marin, Conte si era espresso così lunedì sera in conferenza stampa: "Juan non era molto positivo, mi ha detto che sentiva un po' a livello muscolare, Buongiorno domani si allena e vedremo le risposte che avrà. Rafa ha lavorato tanto in questi mesi, dovesse essere non ci sono problemi a farlo giocare. E' rimasto zitto ad allenarsi e ha mangiato tanta erba. Penso che questa è una rosa che è cresciuta tanto".