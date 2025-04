Le condizioni di Juan Jesus e il recupero di Buongiorno: il punto di Conte in conferenza

vedi letture

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro l'Empoli. Il tecnico azzurro, tra i vari argomenti, ha chiarito la situazione difensori centrali: infatti Buongiorno era indisponibile oggi e Juan Jesus è stato costretto al cambio per un problema fisico. Di seguito le sue parole.

Su Juan Jesus e Rafa Marin: "Juan non era molto positivo, mi ha detto che sentiva un po' a livello muscolare, Buongiorno domani si allena e vedremo le risposte che avrà. Rafa ha lavorato tanto in questi mesi, dovesse essere non ci sono problemi a farlo giocare. E' rimasto zitto ad allenarsi e ha mangiato tanta erba. Penso che questa è una rosa che è cresciuta tanto".