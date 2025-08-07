Juanlu-Napoli, Sky: resiste ottimismo! Gutierrez, si discute dei bonus: le cifre

Ieri alle 23:53In primo piano
di Francesco Carbone

Il Napoli non ha aumentato l’offerta presentata al Siviglia per Juanlu Sanchez, ma in casa azzurra filtra comunque ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Lo spagnolo - riferisce Sky Sport - continua a resistere alle avances di altri club e mantiene la sua preferenza per la maglia azzurra. Il suo arrivo aprirebbe la strada alla cessione di Alessandro Zanoli, ormai destinato al Bologna.

Parallelamente, il club partenopeo è vicino a definire anche l’acquisto di Miguel Gutierrez dal Girona. La trattativa è ai dettagli: si lavora sulla struttura dei bonus per un’operazione che dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni complessivi. La fumata bianca è attesa a breve.