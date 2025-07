Ultim'ora Juanlu più vicino! Sky: oggi nuovi contatti, il Siviglia abbassa la cifra

"Napoli-Siviglia, oggi nuovi contatti per Juanlu Sánchez. Il club spagnolo è sceso a 17 mln più una percentuale sulla futura rivendita. La società azzurra è ferma a 15": lo ha scritto su X il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Un'altra trattativa dunque torna a essere calda in casa azzurra dopo quelle per Lang e Beukema, in attesa di Ndoye e, ovviamente, definendo la cessione di Osimhen, al Galatasaray. Insomma, a una settimana dal ritiro di Dimaro, il mercato del Napoi sta per entrare davvero nel vivo. Grande lavoro per il ds Manna in questi giorni.

"Nuovi contatti nella giornata di oggi tra il Napoli e il Siviglia. Il club azzurro continua a lavorare per Juanlu Sanchez, terzino classe 2003. Al momento la richiesta degli spagnoli è scesa a 17 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. Il Napoli, però, resta fermo sull’offerta di 15 milioni, forte dell’ok del giocatore arrivato già da tempo. Le due parti, dunque, continuano a lavorare per trovare l’intesa economica, mentre il club azzurro ha già trovato l’accordo con Juanlu", si legge sul sito ufficiale del giornalista.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja e aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.