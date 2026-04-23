Juventus, doppio sogno azzurro: Spalletti rivuole due campioni d'Italia
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Luciano Spalletti, oggi allenatore della Juventus, vuole fare spesa a Napoli. Per la prossima stagione vorrebbe riavere con sé due protagonisti dello scudetto vinto in azzurro nel 2023. Secondo Il Roma oggi in edicola, infatti, la Juventus punta Lobotka e Meret per la prossima stagione.
Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027, con Lobo che può restare fino al 2028 col club che ha opzione di rinnovo per un altro anno. Per Stani c'è anche una clausola da 25 milioni valida solo per l'estero. La Juventus sa che per diversi motivi sarà difficile puntare su entrambi, ma intanto ci prova, anche perché a quanto pare Lobotka e Meret sono precise richieste da parte dell'allenatore, fresco di rinnovo di contratto.
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