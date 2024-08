Kepa non esclude Meret: lo spagnolo può arrivare solo in un caso

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il fatto che il Napoli stia valutando Kepa, non implica necessariamente un'alternativa a Meret. Magari uno in più.

Per il momento, tra l'altro, non sono stati registrati contatti diretti, ma Kepa è sul mercato e il club azzurro sta rivalutando i piani di tutti i reparti. Il basco ha un contratto con il Chelsea fino al 2026 e un ingaggio da 6 milioni a stagione. Un salario insostenibile. E così, beh, potrebbe diventare un'occasione per tanti club a caccia di portieri soltanto se accettasse di spalmare lo stipendio su più anni.