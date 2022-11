Kim si racconta: "Non è difficile riconoscermi a Napoli. Il soprannome 'Monster' mi piace davvero. Sul Mondiale..."

Il difensore parla del suo soprannome di "Il Mostro": "Mi piace davvero, riassume i miei attributi positivi come difensore"





© foto di www.imagephotoagency.it

"Non è difficile riconoscermi per strada a Napoli", dice sorridendo Kim Min Jae in una bella intervista concessa al The Guardian quando gli chiedono della sua stazza.

Il difensore parla del suo soprannome di "Il Mostro": "Mi piace davvero, riassume i miei attributi positivi come difensore"